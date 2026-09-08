Верховный суд утвердил продажу автомобиля банкрота Надеждина

21 сентября состоится собрание кредиторов Бориса Надеждина, признанного иноагентом и банкротом. Обсудят реализацию имущества, включая автомобиль, оспоренный в суде.
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