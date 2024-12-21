Банк России фиксирует противоположные тенденции в выдаче семейной ипотеки в ЮФО

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи кредитов по госпрограмме "Семейная ипотека" в Южном федеральном округе (ЮФО) в январе - ноябре 2024 года в целом снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 8,8 млрд рублей.