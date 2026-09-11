Жизнь на освобожденных территориях 11 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 21:18 Новая сцена и оборудование: как преобразилась Геническая детская школа искусств после капитального ремонта.
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