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Морган о 2:0 «Арсенала»: «Чемпионы играют как чемпионы. Райс – лучший, очередной превосходный матч для лучшего полузащитника мира»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала»  Пирс Морган эмоционально отреагировал на победу лондонцев над « Сандерлендом » (2:0) в 4-м туре АПЛ .

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