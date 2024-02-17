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Немцы в России

Немцы в России

Кто такие русские немцы Это представители немецкого этноса, предки которых переехали когда-то в российскую империю.

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