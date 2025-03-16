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Может быть не Финский, а Русский: Путин задал вопрос, как сохранить идентичность родной культуры, когда Запад активно навязывает свои географические названия

Может быть не Финский, а Русский: Путин задал вопрос, как сохранить идентичность родной культуры, когда Запад активно навязывает свои географические названия

Может быть не Финский, а Русский: Путин задал вопрос, как сохранить идентичность родной культуры, когда Запад активно навязывает свои географические названия Ольга БезродняяВ текущих геополитических реалиях вопрос сохранения русских географических названий становится не просто актуальным, а настоятельным.

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