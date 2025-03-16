Может быть не Финский, а Русский: Путин задал вопрос, как сохранить идентичность родной культуры, когда Запад активно навязывает свои географические названия Ольга БезродняяВ текущих геополитических реалиях вопрос сохранения русских географических названий становится не просто актуальным, а настоятельным.