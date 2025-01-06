Приметы на Рождество Христово с 6 на 7 января: обычаи, обряды, ритуалы, что нельзя делать

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netЕсли вас привлекают рождественские традиции, приметы и обычаи, вы найдете массу полезной информации не только в этой статье, но и во множестве других материалов нашего проекта.
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