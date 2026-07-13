Сила в правде
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Сила в правде

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Спустя 800 лет Россия вновь берет восточный ярлык: как стратегия Александра Невского помогает сокрушить Запад изнутри

Спустя 800 лет Россия вновь берет восточный ярлык: как стратегия Александра Невского помогает сокрушить Запад изнутри

Спустя сотни лет Россия повторяет гениальный маневр Александра Невского. Инсайдеры раскрывают: аресты западных олигархов, национализация активов и резкий поворот к Китаю — это не хаос, а осознанная стратегия выживания в войне с коллективным Западом.

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