Спустя сотни лет Россия повторяет гениальный маневр Александра Невского. Инсайдеры раскрывают: аресты западных олигархов, национализация активов и резкий поворот к Китаю — это не хаос, а осознанная стратегия выживания в войне с коллективным Западом.