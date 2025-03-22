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Царьград

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Погоня в Париже: 13 пострадавших, включая 10 полицейских, после ДТП

Погоня в Париже: 13 пострадавших, включая 10 полицейских, после ДТП

В Париже полицейская погоня за угнанным авто закончилась столкновениями, в результате которых пострадали 13 человек, включая 10 полицейских.

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