Радомир Маркуш 17 августа 2024 г., 9:03 Самостийные обзорщики сообщили, что лучшие бригады ВСУ используются американцами как «пушечное мясо» Обстановка на Курском направлении подконтрольна Вооруженным силам России.
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