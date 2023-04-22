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Валиева о Тутберидзе: «Раньше были тренировки, тренировки и тренировки, а сейчас с ней можно на какие-то темы еще поговорить»

– Какое сейчас у тебя взаимодействие с тренерами? Как часто ты предлагаешь программы? Может быть, споришь? – Нет такого, чтобы я подъехала и сказала: я решила, буду вот это катать.

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