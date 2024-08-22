Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым намерены инициировать законопроект, предлагающий лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера Поправки могут расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России.
Мигрантов могут начать лишать гражданства России за сексуальное насилие
Комментарии
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Елена Тамаркина
Давно пора ввести такой закон. А то они всё собираются, собираются.
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17 час.
ВФ
Владимир Фомин
Что вообще с дуба рухнули не только гражданства но и причиндалов лишать так еще предложите их награждать за сексподвиги это уже нн госдура а дурдом на выезде
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17 час.
E
Ed
Могут начать, а могут и не начинать. Как госдума решит, и положительное решение не факт. Кто то в госдуме собирается стоять рачком, долго ...
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15 час.
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