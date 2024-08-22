Мигрантов могут начать лишать гражданства России за сексуальное насилие

Елена Тамаркина Давно пора ввести такой закон. А то они всё собираются, собираются.

ВФ Владимир Фомин Что вообще с дуба рухнули не только гражданства но и причиндалов лишать так еще предложите их награждать за сексподвиги это уже нн госдура а дурдом на выезде