Катера от находкинской верфи

Во Владивостоке на базе яхт-клуба «Семь футов» недавно прошла XVI выставка маломерных судов, яхт и катеров «Vladivostok Boat Show», которая собрала представителей более 50 компаний российской и зарубежной яхтенной индустрии.
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