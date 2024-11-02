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Пограничникам в зоне СВО передали тактические аптечки из Хабаровского края

Пограничникам в зоне СВО передали тактические аптечки из Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялась передача очередной партии тактических аптечек для сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, которые отправляются на службу на российско-украинскую границу.

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