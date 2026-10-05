Rapidus, которая намерена построить завод по выпуску микросхем на Луне, готовится стать первым в Японии производителем 2-нм чипов

Японский производитель рассчитывает привлечь до 17 партнеров, включая зарубежные компании Японская компания Rapidus планирует не только выпускать 2-нм чипы по заказам, но и помогать клиентам самостоятельно проектировать такую продукцию.
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