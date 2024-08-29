Даешь 30-ку: Депутаты ГД планируют вдвое увеличить МРОТ Ирэн ОрлонскаяНа днях представители фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ предложили установить минимальный размер оплаты труда для граждан огромной страны на уровне 30 тысяч рублей.
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