БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Стало известно, как ЕС «легитимизирует» захват судов и конфискацию грузов

Стало известно, как ЕС «легитимизирует» захват судов и конфискацию грузов

На прошлой неделе Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций. Самый примечательный пункт касается разрешения странам-членам ЕС не только захватывать суда, отнесенные Брюсселем к «теневому флоту» РФ, но и конфисковывать грузы с последующей продажей.

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