Сильный взрыв в Луисвилле, штат Кентукки, привел к тому, что среди населения имеются «пропавшие без вести и оказавшиеся в ловушке» — сообщается «Произошёл инцидент с опасными материалами по адресу 1901 Payne St.
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