Россия и Куба создали совместную лабораторию искусственного интеллекта

Соглашение о создании совместной российско-кубинской лаборатории искусственного интеллекта на базе Южного федерального университета (ЮФУ) и Гаванского Технологического университета имени Хосе Антонио Эчеверрия (CUJAE) заключено в Гаване, 5 апреля сообщает пресс-служба ЮФУ.
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