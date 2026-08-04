FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине после атаки на Геленджик

Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине после атаки на Геленджик

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную помощь Украине после атаки на посёлок Архипо-Осиповка в России, где при падении обломков украинского беспилотника погибли семь человек, включая троих детей, и ещё 40 получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии