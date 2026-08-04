Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине после атаки на Геленджик

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз прекратить военную помощь Украине после атаки на посёлок Архипо-Осиповка в России, где при падении обломков украинского беспилотника погибли семь человек, включая троих детей, и ещё 40 получили ранения.