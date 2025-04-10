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Юрист Остапенко: за крупную кражу электричества грозит уголовная ответственность

Юрист Остапенко: за крупную кражу электричества грозит уголовная ответственность

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко в беседе с сайтом News.ru рассказал, как бороться с соседями, которые воруют электроэнергию По словам эксперта, для этого нужны улики: необычные провода, скачки напряжения или внезапное увеличение показаний счетчиков могут свидетельствовать о краже.

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