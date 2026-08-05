Есть ли шансы на успех в президентской гонке 2028 у Камалы Харрис?

В рассуждениях о будущей гонке демократов за партийную номинацию на президентских выборах 2028 г. больше всего удивляет оценка шансов экс-вице-президента Камалы Харрис как неплохих и даже серьезных Фото: AP В качестве аргументов в пользу Харрис обычно приводят: ее относительно неплохую организацию кампании за короткий срок после выбывания из гонки Джо Байдена в конце июля 2024 г.
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