Есть ли шансы на успех в президентской гонке 2028 у Камалы Харрис?

В рассуждениях о будущей гонке демократов за партийную номинацию на президентских выборах 2028 г. больше всего удивляет оценка шансов экс-вице-президента Камалы Харрис как неплохих и даже серьезных Фото: AP В качестве аргументов в пользу Харрис обычно приводят: ее относительно неплохую организацию кампании за короткий срок после выбывания из гонки Джо Байдена в конце июля 2024 г.