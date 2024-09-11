Как депутаты ЗС Приангарья работают на своих «подопечных» территориях

Быть на связи с округами, в контакте с местными жителями и администрациями — одно из главных условий эффективности любого парламентария, ведь именно так удается лучше понимать проблематику и потребности городов, сел, районов.
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