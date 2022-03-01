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Россия отстранена от всех футбольных и хоккейных турниров, победа «Зенита» с голом на 92-й, 1+1 у Миранчука, санкции в баскетболе и гандболе, рекомендации МОК и другие новости

Россия отстранена от всех футбольных и хоккейных турниров, победа «Зенита» с голом на 92-й, 1+1 у Миранчука, санкции в баскетболе и гандболе, рекомендации МОК и другие новости

Доброе утро, друзья. Новый день — новый дайджест. Приступим ⬇️ 1. Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, контракт с «Газпромом» расторгнут.

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