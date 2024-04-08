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Ключ к Крайнему Северу: как должен развиваться Арктический регион нашей страны

Ключ к Крайнему Северу: как должен развиваться Арктический регион нашей страны

В России 1 апреля вступил в силу федеральный закон о северном завозе. Зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, полномочный представитель СФ в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири, сенатор от Магаданской области, доктор исторических наук Анатолий Широков рассказал «Профилю» о перспективах развития Крайнего Севера, целях и задачах освоения региона, а также о главных богатствах Арктики.

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