Трамп пообещал довести депортацию мигрантов из США до уровня времен Эйзенхауэра

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что в случае победы на выборах, которые состоятся в стране в 2024 году, он собирается «запечатать» южную границу государства.
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