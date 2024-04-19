Ботанический сад добавили к перечню маршрутов проекта «Добрый автобус»

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина включили к перечню маршрутов проекта «Добрый автобус». «Добрый автобус» — это первая экскурсионная программа, которая появилась в проекте «Московское долголетие».
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