Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния».
В Грузии захотели отменить закон об иноагентах
Комментарии
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Eduard
Зачем? В США такой закон есть и давно.Его работа закона как раз и соотносится с возможной агентурой! Судя по "протестам" агентов-предателей в Грузии хватает,успели подсунуть!
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20 час.
EV
Evgeni Velesik
Надо отменить иностранцев президентов!
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20 час.
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