«Чуть не сожгли»: искры осыпали Баскова на файер-шоу в Петербурге

Инцидент произошел на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Певец Николай Басков мог пострадать во время своего выступления на сцене Ледового дворца, где состоялся музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
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