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Царьград

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Медведев указал на недооценку роли ИИ в военной сфере мира

Медведев указал на недооценку роли ИИ в военной сфере мира

Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа подчеркнул, что с началом СВО были недооценены возможности искусственного интеллекта в военной сфере.

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