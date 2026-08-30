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Владимирские новости

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Во Владимире прошёл фестиваль «Русское лето» с участием 3 тысяч человек

Во Владимире прошёл фестиваль «Русское лето» с участием 3 тысяч человек

Фестиваль «Русское лето» ZaРоссию прошёл во Владимире с участием свыше 3000 человек, включал концерты, спортивные мероприятия и патриотические акции, включая письма бойцам СВО и встречу с награждённым медалью «За храбрость» участником спецоперации.

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