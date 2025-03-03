Подробности биографии ликвидированного террориста: странно пропадал

Выяснились детали биографии террориста, нейтрализованного при задержании в Подмосковье. Как уже сообщал «LiveNews24», 19-летний уроженец одной из среднеазиатских республик был ликвидирован в ночь на пятницу в Одинцовском городском округе.
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