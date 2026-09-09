Минздрав Дагестана откроет 30 новых женских консультаций к 2030

Врио министра здравоохранения Дагестана Алиомар Ахмедов сообщил, что до 2030 года в республике откроется около 30 современных женских консультаций.
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