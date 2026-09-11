Врач Шагаев: нельзя пытаться вслепую достать застрявший в горле предмет пальцами

Если ребенок внезапно начинает задыхаться во время еды или игры, родители часто теряются. Однако при полной закупорке дыхательных путей счет может идти на минуты, поэтому важно знать алгоритм первой помощи.
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