Новая партия масксетей отправилась в зону СВО

Их изготовили волонтеры Смоленского округа и передали в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта» Новая партия масксетей в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта» направили бойцам 49-й гвардейской зенитной ракетной бригады.