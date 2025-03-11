Переломный момент под Курском

Этот героический эпизод войдет в историю, пишет MP. Невероятно дерзкая атака российских войск, пробравшихся в тыл противника по газопроводу, оказалась ключевым элементом уникальной операции по освобождению земель Курской области.
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