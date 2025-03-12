Российские военные рассказали о попытке ВСУ зайти в Дзержинск

Все атаки были отбиты Вооружённые силы Украины пытались войти в Дзержинск (Торецк) одновременно с трёх сторон, но попытки их атак были отбиты, а техника – уничтожена, сообщили сегодня в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
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