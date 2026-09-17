Sen. Paul Introduces Birthright Citizenship Amendment Authored by Jonathan Turley, Yesterday, I had the pleasure of speaking at the Constitution Day event at James Madison University about "Rage and the Republic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым