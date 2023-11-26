Благочинный приходов Миллеровского округа поблагодарил женщин за подвиг материнства

В Доме культуры Миллеровского района 24 ноября прошло торжественное мероприятие «Той женщине, что подарила жизнь», собравшее лучших представительниц прекрасной половины человечества, носящих самое высокое женское звание – «Мама».
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