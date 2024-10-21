Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Американцы нас кинут!» – киевский профессор

«Американцы нас кинут!» – киевский профессор

США собираются постепенно прекращать войну и возвращаться к торговле с Россией. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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фарид сабиров
случая что бы амеры кого то не кинули. Это у них в программе заложено. По матросил и бросил. Это историческая стабильность.
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9 час.
Надежда
Та ни, цэ профессор, но... кукольных наук)☺️
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9 час.
С С
Амеры вас, хохлов, уже кинули. Чего не ясно?
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59 мин.

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