Командующий СВ ВСУ Сырский признал сложную ситуацию для ВСУ под Бахмутом

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные усиленно применяют дроны-камикадзе на всех направлениях фронта, что создает весьма сложную ситуацию для украинской армии.
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