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Юрий Котенок: За ночь дежурными средствами ПВО сбиты семь украинских БПЛА самолетного типа

Юрий Котенок: За ночь дежурными средствами ПВО сбиты семь украинских БПЛА самолетного типа

За ночь дежурными средствами ПВО сбиты семь украинских БПЛА самолетного типа.Четыре дрона сбиты над Курской областью, три — над акваторией Черного моря.

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