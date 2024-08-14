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Царьград

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СМИ сообщили об отключении электричества у 22 тысяч жителей Искитима

СМИ сообщили об отключении электричества у 22 тысяч жителей Искитима

В "Россетях" отметили, что информация не соответствует действительности.В Новосибирской области СМИ, со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщили о том, что утром в среду, 14 августа, в Искитимском районе произошло массовое отключение электроэнергии.

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