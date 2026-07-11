Экспедиция «Тайны Мангазеи» стартовала на Ямале с находок на фактории Епоко

На Ямале официально стартовала историко-географическая экспедиция «Тайны Мангазеи». В первые же часы пути исследователи обнаружили артефакты на месте бывшего ненецкого становища, сообщили организаторы историко-географического проекта.
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