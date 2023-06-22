Военное обозрение

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Глава офиса Зеленского: На ближайшем саммите НАТО ожидаем приглашения Украины на вступление в альянс с открытой датой

Глава офиса Зеленского: На ближайшем саммите НАТО ожидаем приглашения Украины на вступление в альянс с открытой датой

На Украине продолжают готовиться к натовскому саммиту, который пройдёт в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Причём готовятся даже активнее, чем в самом НАТО.

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