Президент "ПСЖ" Аль-Хелаифи: мы поддержим тренера Энрике в конфликте с Мбаппе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном конфликте футболиста Килиана Мбаппе с главным тренером команды Луисом Энрике, отметив, что клуб станет на сторону наставника, передает RMC Sport.
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