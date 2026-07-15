Нигерия в июне превысила квоту ОПЕК впервые с 2020 года Добыча нефти в Нигерии в июне достигла 1,56 млн баррелей в сутки — это на 4% выше установленного ОПЕК лимита в 1,5 млн баррелей.
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Нигерия в июне превысила квоту ОПЕК впервые с 2020 года Добыча нефти в Нигерии в июне достигла 1,56 млн баррелей в сутки — это на 4% выше установленного ОПЕК лимита в 1,5 млн баррелей.
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