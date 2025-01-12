Человек погиб на ночном пожаре в карельской деревне

ЧП произошло сегодня, 12 января, ночью в деревне Нурмойла Олонецкого района Карелии. Как рассказали в отряде противопожарной службы по Олонецкому району, 12 января 2025 года в 3 часа 15 минут на пульт дежурного поступило сообщение, что по адресу: д.