Обозреватель Bloomberg: РФ и США хотят «финляндизировать» весь мир

Нет надежды и уверенности, что Россия и Соединенные Штаты договорятся по миру на Украине, зато можно быть уверенным, что два влиятельных государства легко найдут общий язык по другим не менее важным геополитическим темам.
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