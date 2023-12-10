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Путин: будущее России зависит от участников СВО – «это очевидный факт»

Путин: будущее России зависит от участников СВО – «это очевидный факт»

Будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения в Кремле 8 декабря, посвященной Дню героев Отечества.

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